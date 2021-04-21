Fatih Terim'in maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Lig her gün daha heyecanlı hale geliyor. Herkes sırayla puan kaybediyor. Zevkli ve çekişmeli bir ligdeyiz. Trabzonspor'un iyi bir kadrosu var. Özellikle öndeki 4'lüye çok dikkat etmemiz lazım. Her takımın isteyeceği bir hücum hattına sahipler. Rakibimizin puan kaybetmesi, bizim geçen hafta moral bulmamız önemli. Kazanırsak büyük bir adım atmış olacağız. Oyuncularımız bunun bilincinde...

Onyekuru bizim için çok önemli bir oyuncu. Eski sakatlığı yeniden nüksetti ama şiddetini yarın ya da öbür gün öğreneceğiz. Halil daha fazla oynayacak ama bugün Babel'i tercih ettim. Zaman zaman aynı kadroyla devam ediyoruz. Bu da son maça göre aynı sayılır. Bu durum Halil'den vazgeçtiğim anlamına asla gelmez. Geçen maç iyi de oynadı. O da Kerem de, Oğulcan da, Galatasaray formasını uzun zaman inşallah giyecekler.







