Her ne kadar Fatih hoca transferine onay vermese de, Belhanda için Suudi Arabistan kulüplerinin ısrarı sürüyor.

Faslı oyuncuyla yıllık 5 milyon Euro karşılığında el sıkışan Al İttihad kulübü, Galatasaray’a yaptığı bonservis teklifini de 8 milyon Euro’ya çekerek tam anlamıyla kafa karıştırıyor! Başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları, Belhanda’yı satarak, daha sonraki takviyelerin önünü açmak istiyor.

Teknik patron Terim ise ara transferin kapanmasına kısa süre kala, yerini doldurmanın zor olacağını düşünerek, Belhanda’nın satışına sıcak bakmıyor.

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