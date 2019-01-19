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Fatih Terim onay vermedi ama Belhanda, yıllık 5 milyon Euro'ya 'evet' dedi

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Belhanda için Suudi Arabistan kulüplerinin ısrarı sürüyor. Her ne kadar Fatih Terim transferine onay vermese de Belhanda, yıllık 5 milyon Euro’ya Al İttihad’ın teklifine ‘evet’ dedi.

19 Ocak 2019, Cumartesi 07:16
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Fatih Terim onay vermedi ama Belhanda, yıllık 5 milyon Euro'ya 'evet' dedi

Her ne kadar Fatih hoca transferine onay vermese de, Belhanda için Suudi Arabistan kulüplerinin ısrarı sürüyor.

Faslı oyuncuyla yıllık 5 milyon Euro karşılığında el sıkışan Al İttihad kulübü, Galatasaray’a yaptığı bonservis teklifini de 8 milyon Euro’ya çekerek tam anlamıyla kafa karıştırıyor! Başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları, Belhanda’yı satarak, daha sonraki takviyelerin önünü açmak istiyor.

Teknik patron Terim ise ara transferin kapanmasına kısa süre kala, yerini doldurmanın zor olacağını düşünerek, Belhanda’nın satışına sıcak bakmıyor.

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