Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Josef de Souza, sürpriz bir şekilde Galatasaray’ın transfer gündemine geldi. Ön libero arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, 30 yaşındaki oyuncuyu Suudi Arabistan’ın Al Ahli takımından kiralamaya çalışıyor. Brezilyalı orta sahayı, özellikle teknik direktör Fatih Terim’in çok beğendiği ve transferine onayı bizzat kendisinin verdiği öğrenildi. Galatasaray, Araplar’ın kiralama teklifini kabul etmesi halinde bu transferi bitirecek. Ancak bir sıkıntı var, o da Josef’in sakatlık sebebiyle 6 aydır futbol oynamıyor oluşu.

Sağlık raporu istediler

Al Ahli’nin 11 Ocak’ta oynadığı Ohod Al Medina maçında karın kasından sakatlanan Josef, 16 Mayıs’taki lig bitimine kadar bir daha forma giymedi. Galatasaray’da sağlık heyetinin detaylı bir fiziksel rapor talebinde bulunduğu da gelen haberler arasında.

Metin Karabaş