Fatih Terim, Ömer Toprak’ı istedi

Borussia Dortmund’da forma giyen milli futbolcu Ömer Toprak’ın adı bir kez daha Galatasaray’la anılıyor... Marcao ve Luyindama ikilisinin arkasında güçlü bir yedek stoper görmek isteyen Fatih hoca, Ömer’in bonservisiyle birlikte transfer edilmesini istedi. Oyuncunun yeşil ışık yakması üzerine Sarı-Kırmızılılar, Dortmund’la masaya oturmaya hazırlanıyor.

2 yıl önce Leverkusen’den Dortmund’a 12 milyon Euro’ya transfer olan Ömer Toprak, Alman ekibinin Bayern Münih’i 2-0 yenerek Süper Kupa’yı kazandığı son maçta 90 dakika sahada kalmıştı.

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