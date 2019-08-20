Fatih Terim, Nzonzi planını belirledi

1+1 yıllığına Roma’dan kiralanan Nzonzi, Konyaspor karşılaşmasında görücüye çıkacak. Teknik direktör Fatih Terim, Fransız yıldızı orta sahanın merkezinde bir diğer yeni transfer Seri ile birlikte görevlendirmeyi düşünüyor. Nzonzi’nin hazır durumda Galatasaray’a gelmesi de teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Roma ile iyi bir kamp dönemi geçiren 30 yaşındaki ön liberonun fiziksel değerleri oldukça iyi çıktı.

Sarı-Kırmızılılar’ın İtalyan kondisyoneri Bartali’nin de onay verdiği Nzonzi, pazar gününe kadar yeni takım arkadaşlarına alışmaya çalışacak. Özellikle Denizlispor maçında orta sahadaki problem net şekilde gözler önüne serilirken, 90 dakika sahada kalan Selçuk İnan taraftarlara saç baş yoldurtmuştu!

Nzonzi’nin takıma girmesiyle birlikte, cezalı Marcao’nun yerine de Donk’un stopere geçmesi yüksek ihtimal.

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