Fatih Terim neşteri vuruyor! 4 yıldıza kulübe yolu göründü

Galatasaray'da operasyon günü... Teknik Direktör Fatih Terim'in Beşiktaş önünde alınan yenilgiden sonra, "Bazı futbolculara son kez şans vermiştik" demesinden sonra gözler bugün oynanacak Çaykur Rizespor maçına çevrildi. Terim 4 oyuncuyu bugün kulübeye çekecek.

ADEM BÜYÜK ŞANS BULACAK

Terim'in Mariano, Nagatomo, Belhanda ve Feghouli'yi Ç.Rizespor karşısında kulübeye çekeceği öğrenildi. Bu oyuncuların yerine Şener, Emre Taşdemir, Ömer Bayram ve Adem oynayacak..

6 FUTBOLCU YİNE İLK 11'DE

Rize'ye karşı derbide oynayan Nzonzi, Lemina, Babel, Andone, Muslera ve Luyindama yine 11'deki yerlerini koruyacak. Marcao'nun yerine ise Donk oynayacak.

MARIANO İÇİN KARAR TERİM'İN

Cimbom'da beklentilerin altında kalan Mariano'nun Brezilya'ya gitmek için yönetimle görüşme üstüne görüşme yaptığı öğrenildi. Yönetimin Mariano konusunda Fatih Terim'in vereceği karara göre hareket edeceği öne sürüldü.

Kaynak: Takvim