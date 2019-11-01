Fatih Terim neşteri vurdu! Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'de 10. haftanın perdesi Türk Telekom Stadı'nda açılacak. İstikrarsız bir görüntü sergileyen Galatasaray, taraftarı önünde Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu. Kötü gidişin faturasını yabancılara kesen Fatih Terim, Belhanda, Feghouli, Mariano, Nzonzi'yi yedek kulübesine aldı. Bu 90 dakika hem yeni yüzler hem de Cim Bom’un hedefleri için çok kritik. Peki, Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.
Süper Lig’in 10’uncu haftasının açılış maçında Galatasaray, Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Yeni sezona iyi başlayamayan sarı-kırmızılı takım 9 haftada 13 puan toplayarak yeni haftaya 7’nci sırada girdi. Sarı-kırmızılı ekipte Younes Belhanda ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Faslı futbolcu, Rizespor maçında sarı-kart görmesi durumunda 11’inci haftada oynanacak Gaziantep Futbol Kulübü maçında forma giyemeyecek.
Teknik patron Fatih Terim, Belhanda, Feghouli, Mariano, Nzonzi'yi yedek kulübesinde başlattı. 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Galatasaray’da Çaykur Rizespor ile oynanacak maç öncesinde sakatlığı bulunan Falcao kadroda yer almazken, sarı kart cezalısı olan Marcao, bu maçta görev alamıyor.
Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türk Telekom Stadı’nda 20:30’da başlayacak mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.
Galatasaray - Çaykur Rizespor ilk 11'ler:
Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Ahmet Çalık, Nagatomo, Lemina, Seri, Ömer Bayram, Babel, Emre Mor, Andone
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Attamah, Vetrih, Boldrin, Aminu, Oğulcan
41. maç için sahada
Dile kolay... Üst üste tam 40 maç... Galatasaray, Süper Lig’de kendi sahasında çıktığı son 40 mücadelede tek bir mağlubiyet bile yaşamadı. Bu süreçte 33 galibiyet 7 beraberlik elde eden Sarı- Kırmızılılar, Avrupa’nın en büyük ligleri baz alındığında, bu alanda İngiliz devi Liverpool’la yarışıyor. Premier Lig temsilcisi de kendi evindeki son 45 lig maçında mağlup olmadı. Galatasaray’ın hedefi, 40 maçlık seriyi 41’e taşımak.
Marcao yok Donk 11’de
Cim Bom’da sarı kart cezalısı Marcao, bugünkü maçta forma giyemeyecek. Brezilyalı stoperin yerine, savunmanın göbeğinde Ryan Donk görev yapacak.
Belhanda ceza sınırında
Rizespor karşısında Galatasaray’ın 10 numarası Belhanda ceza sınırında bulunuyor. Faslı futbolcu bugün kart görmesi halinde, gelecek hafta Gaziantep’e karşı forma giyemeyecek.
Rizespor’da tek eksik
Konuk ekip Çaykur Rizespor’da sakatlığı bulunan El Kabir, Galatasaray maçı kadrosunda yer almıyor. Karadeniz ekibinde başka eksik bulunmuyor.
Son 10 maçın 6’sı berabere
Galatasaray ile Çaykur Rizespor’un ligde karşı karşıya geldiği son 10 karşılaşmanın 6’sı berabere sonuçlandı. Aslan, Karadeniz temsilcisiyle çıktığı son 5 mücadelede hiç mağlup olmadı.
15 yıllık Rize hasreti
İstanbul’daki karşılaşmalarda Galatasaray, Rizespor’a tam 15 yıldır yenilmiyor. Karadeniz temsilcisi son olarak 2004 yılının Mart ayında 2-1’lik skorla Cim Bom’u mağlup etmişti.
Ömer varsa asist var!
Sarı-Kırmızılı ekibin ligde bulduğu son 5 golün 3’ünde asisti yapan oyuncu Ömer Bayram’dı. Aslan’ın evindeki maçlarda Ömer dışında asist yapan tek isim de Nzonzi’ydi. İki futbolcu da bugün forma giyebilecek.
Boldrin’e özel önlem
Rizespor’un ligde bulduğu son 4 golün 3’ünü Fernando Boldrin kaydetti. Sarı- Kırmızılılar, yıldız futbolcuya bugünkü mücadelede özel önlem almaya hazırlanıyor.