fatih Terim maç öncesinde yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklamada bulundu. Terim, "Olimpiyat Stadı'nın zemini güzel, kendisi güzel ama maalesef rüzgar var yine. Arena'da taraftarımızla buluşmak isterdik ama olmadı. En iyisini yapmaya çalışacağız"

"Bizim felsefemizi, bizin anlayışımızı hem başkanımız hem biz ifade etmiştik. Takip ettiğimiz, scout grubumuzun izlediği Nelsson'u aldık. Hatay maçıyla da ilk maçına çıkacak. İyi bir defans oyuncusu. Ben bugün dikkatle kendisini izleyeceğim. Nelsson için Galatasaray yıllarca hizmet edecek bir stoper diyebiliriz" ifadelerini kullandı.