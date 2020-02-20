Fatih Terim: Ne 1 puanı kazanmaya gidiyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisi öncesi takımıyla Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bir toplantı yaptı. Şampiyonluk yarışının en kritik dönemine girdiklerini hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, Kadıköy’den çıkarılacak 1 puanın kendileri için en iyi sonuç olacağı yönündeki görüşlere kesinlikle katılmadığını ifade etti. İstatistiklerin çok önemli olduğunu, ancak böylesi derbilerde rakamların her şeyi anlatamayacağına vurgu yapan Terim, “Ben kariyerim boyunca hiçbir kulvarda, hiçbir stada, ‘1 puan alsak bize yeter, beraberlik için oynayalım’ düşüncesiyle çıkmadım. Hele ki uzun lig maratonlarında bu görüşe asla katılmıyorum. Bugün de bir şey değişmedi. Rakip kim olursa olsun, yine kazanmak için sahada olacağız. Kendinizi ona göre hazırlayın” dedi.

Tüm ihtimalleri kurguluyor

Fatih hoca, Kadıköy’de sahaya süreceği ilk 11 konusunda ise henüz kesin kararını vermedi. Bir yandan Lemina’dan gelecek son dakika haberini bekleyen deneyimli teknik adam, diğer taraftan bu bölgede Seri’yle birlikte kimi oynatacağının planlarını yapıyor. Donk’un bu bölgeye çekilmesi, Ömer’in merkezde oynatılması, Belhanda ile Emre Akbaba’nın birlikte görev yapması ve sürpriz bir şekilde Taylan’ın derbiye 11’de başlaması, seçenekler arasında yer alıyor.