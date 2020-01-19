Fatih Terim Nagatomo'yu kadroya almadı

Fatih Terim, Galatasaray'ın sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın kadrosunda sürpriz bir kararla Yuto Nagatomo'yu almadı. Esame listesine alınabilecek 12 yabancı oyuncu arasına giremeyen Nagatomo'nun ismi takımdan ayrılacaklar arasında bulunuyordu.

19 Ocak 2020, Pazar 15:37 Son Güncelleme:
- A +
Fatih Terim Nagatomo'yu kadroya almadı

Galatasaray'ın sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın kadrosunda teknik direktör Fatih Terim sürpriz bir kararla Yuto Nagatomo'yu almadı. Esame listesine alınabilecek 12 yabancı oyuncu arasına giremeyen Nagatomo'nun ismi takımdan ayrılacaklar arasında bulunuyordu. 

Jimmy Durmaz ve Emre Taşdemir de yok

Galatasaray'ın kadrosunda ilk 11'de Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Falcao ayrıca yedeklerde Sekidika, Mariano ve Belhanda yer alıyor. Toplam 12 yabancı hakkını kullanan Galatasaray'da ayrıca esame listesinde Jimmy Durmaz ve Emre Taşdemir de yer almadı.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...