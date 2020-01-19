Galatasaray'ın sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın kadrosunda teknik direktör Fatih Terim sürpriz bir kararla Yuto Nagatomo'yu almadı. Esame listesine alınabilecek 12 yabancı oyuncu arasına giremeyen Nagatomo'nun ismi takımdan ayrılacaklar arasında bulunuyordu.

Jimmy Durmaz ve Emre Taşdemir de yok

Galatasaray'ın kadrosunda ilk 11'de Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Falcao ayrıca yedeklerde Sekidika, Mariano ve Belhanda yer alıyor. Toplam 12 yabancı hakkını kullanan Galatasaray'da ayrıca esame listesinde Jimmy Durmaz ve Emre Taşdemir de yer almadı.