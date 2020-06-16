Çaykur Rizespor maçının 15. dakikasında sakatlanan ve ayağında 2 kırık meydana gelen Muslera, doğum gününde ameliyat edildi. 3 saat süren ameliyatın ardından odaya alınan Muslera'yı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hastanede ziyaret etti.

Tecrübeli teknik adam hastaneden ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.









İşte Terim'in ziyaret sonrası açıklamaları:

"Geldik, hem doğum gününü kutladık, hem de geçmiş olsun ziyaretimizi yaptık Muslera'ya. Ameliyatı da çok başarılı geçmiş. Olabilecek en iyi durumda şu anda. Muslera, 2011'de bize geldiğinden bu yana her hareketiyle Türkiye'de çok sevilen bir futbol figürü. Ülkemizin bu konulardaki hassasiyetini başka bir ülkede görmüyorum"

"Muslera, bizim adımıza çok önemli şeyler ifade ediyor. Eksikliğini hissedeceğiz. Allah beterinden saklasın."

Takım doktoru Muslera'nın son durumunu açıkladı

Galatasaray Takım Doktoru Yener İnce ise tecrübeli kalecinin ameliyatı hakkında konuştu ve "Muslera'nın ameliyatı çok iyi geçti, herhangi bir sorun yok. Ne zaman döner? Bir süre veremeyiz! Emre Akbaba 6 ayda döndü ama Muslera için tam bir süre vermek doğru değil. Muslera 34 yaşında ama fiziksel yaşı 20! Muslera 34 yaşında ama uzun vadeli bir sorun olacağını düşünmüyorum, en kısa süre içerisinde aramızda olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.







