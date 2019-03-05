Fatih Terim Muslera'dan memnun değil

Galatasaray'da Fatih Terim’in Muslera’nın performansından memnun olmadığı öğrenildi.

05 Mart 2019, Salı 09:07
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Fatih Terim Muslera'dan memnun değil

Uruguaylı file bekçisi, Erzurum maçında yediği golde Marcao kadar hatalı bulundu. Maçın analizini uçakta yapan Fatih Terim ile yardımcıları, Rashad’ın attığı golde sadece Marcao değil, hatalar zinciri sonrasında geriye düşüldüğüne kanaat getirdi. Muslera’nın bu pozisyonda rakip oyuncunun vuruş açısını daraltma konusunda geç kaldığı düşünülürken Uruguaylı kaleci eski günlerini mumla aratmaya başladı.

Fatih Terim’in, Muslera’nın performansını da yeterli bulmadığı ve son dönemde ortaya koyduğu oyunun kendisini tatmin etmediği belirtildi.

(Akşam)

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