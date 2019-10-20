Fatih Terim: Mücadeleden memnunum ama bu oyun gelişecek

Galatasaray’da Fatih Terim’in dün sabahki antrenman öncesi takımıyla bir toplantı yaptığı öğrenildi.

Terim’in bu görüşmede, Sivasspor galibiyeti nedeniyle takımını kutlarken, “Ortaya koyduğunuz mücadeleden memnunum. Çok sayıda pozisyon bulduk. Ama daha iyisini yapabiliriz, yapmalıyız da. Muhakkak bu oyunun üzerine gitmeliyiz, bu oyunu geliştirmeliyiz. Şampiyonluk için de Şampiyonlar Ligi’nde kazanmak için de bundan daha fazlasına ihtiyacımız olacak. Sizden her maça yüksek konsantrasyonla hazırlanmanızı ve başka hiçbir şey düşünmemenizi istiyorum” dediği bildirildi.

Terim, Seri’nin çocuklarıyla idmanda top oynadı.