Fatih Terim mesaj var!

Liglerin Haziran ayında başlaması ihtimali belirince, Galatasaray’da plan ve programlar yeniden yapılırken, teknik patron Fatih Terim önceliği yine sağlık önlemlerine verecek. 3 haftalık bir kamp sürecinin kalan 8 hafta için yeterli olacağını öngören tecrübeli hoca, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde olağanüstü tedbirler alınmasını istiyor. Resmi karar açıklanmadan önce kesinlikle takımı sahaya çıkarmayı düşünmeyen Terim, evlerdeki bireysel antrenman verilerini takip etmeyi sürdürüyor. Kamp başladığında da tesiste minimum sayıda personel olması için hassasiyet gösterilecek ve soyunma odalarından koridorlara kadar futbolcular da dahil olmak üzere herkesin sosyal mesafe kurallarına uyması istenecek.