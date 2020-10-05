Fatih Terim: Merak edilenleri açıklayacağım

Kasımpaşa maçına rotasyonlu kadroyla çıkan, ikinci yarıda ise hamlelerle puanı kurtarmak isteyen Fatih Terim'in Galatasaray'ı başarılı olamadı. Hafta içinde Rangers mağlubiyetiyle Avrupa'ya veda eden Cim Bom'da Terim, oyuncularını eleştirmişti. Başarılı hoca dün de 5 dakika uzatma verilen karşılaşmanın 90+1.dakikasında soyunma odasının yolunu tuttu ve öğrencilerine tepki gösterdi. Maçın ardından konuşan Terim şu ifadeleri kullandı:

'Merak edilenleri açıklayacağım'

"Bugün kazanma adına doğru işler yaptığımız söylenemez. Benim çıkmama gelince; sahada Galatasaray veya bana kendilerine yazık eden bir takım var. Futbolun ruhuna aykırı bir hareket vardı. O yüzden gittim. Ben Galatasaray'ı veya takımı bırakmadım. Maçı bıraktım. Kime, neye tepki gösterdiğim açık. Her şeyden beni sorumlu tutabilirler. Ben kendi duruşumdan Galatasaraylılığımdam taviz vermeden, mücadeleden vazgeçmeyeceğim. Merak edilenleri de milli arada beIN Sports’taki röportajda açıklamayı düşünüyorum."