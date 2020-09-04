Fatih Terim memnun değil!

Hazırlık maçı olmasına rağmen bazı pozisyonlarda hakem kararlarına tepki gösteren Fatih Terim, oyuncularına sık sık kenardan müdahale etti. Zaman zaman bölgeler arası yaşanan kopukluk nedeniyle sinirlenen Galatasaray'ın hocası, genel olarak sergilenen futboldan memnun kalmadı.