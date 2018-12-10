Fatih Terim maziyi arıyor

Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; Galatasaray geçen sezon rakipleri için cehennem olan Türk Telekom Stadı'nda Süper Lig'de üst üste dördüncü beraberliğini son sıradaki Rizespor'dan aldı. 2-0 üstünlüğünü koruyamayan sarı-kırmızılılar, önceki günkü karşılaşmanın ardından ilk 4 dışında kaldı. Tudor yönetiminde geçen sezon 15 haftada elde ettiği 32 puanla lider olan Galatasaray, ligde ilk 15 maç baz alındığında Fatih Terim dönemindeki en kötü performansı gösterdi.

ULAŞILAN EN YÜKSEK PUAN 38

Fatih Terim'in sarı-kırmızılı takımın başında 9 ayrı sezondaki 15 haftalık karnesi incelendiğinde bu sezon topladığı 25 puan en düşüğü olarak dikkat çekiyor. Üst üste şampiyonlukların yaşandığı ilk döneminde 1996-97 ve 1999-2000 sezonlarında 15 maçta 38 puanı gören İmparator, Galatasaray'la daha önce 15 haftada minimum 28 puana ulaşmıştı.