Galatasaray’ın devre arasında yollarını ayıracağı ilk oyuncu büyük ihtimalle Mariano olacak. Bu sezon şampiyonluğu Melo’nun formasını giydiği Palmeiras’a kaptıran Flamengo, 32 yaşındaki sağ bek için 3.5 milyon Euro civarında bir teklif yaparken, yönetimin bu satış için teknik patron Fatih Terim’den onay aldığı öğrenildi. Anlaşma gerçekleşirse, Galatasaray bu paranın tamamını transfer harcamasında kullanabilecek.

Linnes’e gün doğdu

Eğer Mariano’nun Flamengo’ya transferi gerçekleşirse, mevcut kadroda tek sağ bek Linnes kalacak. Sarı-Kırmızılılar, sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Norveçli futbolcuya bu nedenle önümüzdeki hafta sözleşme yenileme teklifi yapmaya hazırlanıyor.

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