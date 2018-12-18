Fatih Terim Mariano'nun gidişine onay verdi

Şampiyonluğu Melo’nun formasını giydiği Palmeiras’a kaptıran Flamengo, 32 yaşındaki sağ bek için 3.5 milyon Euro civarında bir teklif yaparken, yönetimin bu satış için teknik patron Fatih Terim’den onay aldığı öğrenildi.

18 Aralık 2018, Salı 05:59
- A +
Fatih Terim Mariano'nun gidişine onay verdi

Galatasaray’ın devre arasında yollarını ayıracağı ilk oyuncu büyük ihtimalle Mariano olacak. Bu sezon şampiyonluğu Melo’nun formasını giydiği Palmeiras’a kaptıran Flamengo, 32 yaşındaki sağ bek için 3.5 milyon Euro civarında bir teklif yaparken, yönetimin bu satış için teknik patron Fatih Terim’den onay aldığı öğrenildi. Anlaşma gerçekleşirse, Galatasaray bu paranın tamamını transfer harcamasında kullanabilecek.

Linnes’e gün doğdu

Eğer Mariano’nun Flamengo’ya transferi gerçekleşirse, mevcut kadroda tek sağ bek Linnes kalacak. Sarı-Kırmızılılar, sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Norveçli futbolcuya bu nedenle önümüzdeki hafta sözleşme yenileme teklifi yapmaya hazırlanıyor.

Bu haberi de okudularGalatasaray'da Yevgen Seleznov'u istiyor

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.