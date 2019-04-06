Fatih Terim'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Mühim olan kazanmak..."

3-4 gün önce son bölgede başarılı olamamıştık. Bugün çok önemli ve iyi işler yaptı oyuncularım. Sahanın her yerindeydik. Çok pozisyon vermedik. Kalemize gelen ilk tehlike 30. dakikadaydı ve biz de o zamana kadar birçok pozisyon bulmuştuk. Daha fazla fark olabilir miydi? Evet ama mühim olan kayıp yaşamadan kazanmaktı.

Luyindama da Marcao da savunma ikilimiz olarak çok iyi oyuncularımız. 'Faul muydu, değil miydi?' tartışabiliriz ama bahane gösterecek halimiz yok. Onların yerine de birileri oynayacak. Bakacağız pazara kadar. Semih'imiz var, Ahmet var.

"Marcao ve Linnes'i değiştirecektim"

3. golü daha önce atsaydık hem Marcao hem de Linnes'i değitirecektim. İyi de oynuyorlardı. Bozmak istemedim. Yoksa çıkaracaktım. Olmadı.

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