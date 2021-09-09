Fatih Terim: Marcao özür diledi ayrıca bunu yapmak zorundaydı

Süper Lig ’in 4’üncü haftasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray ’da, antrenmanda Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasındaki buzlar da eridi.

Antrenmanda tüm takımı toplayarak bir konuşma yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “25-30 adam. Bunların hepsi ayrı huydu, ayrı lisanda, ayrı dinde, ayrı kültürde. Doğal olarak bu kadar insanın, birbirine yabancı bu kadar insanın bir arada olması kolay bir hadise değil. Fizik olarak bu kadar efor sarf eden bir bünye; Yorgunluk ve psikolojik olarak da baskı altında olduğunda bazen sonuçların da iyi gitmemesiyle her insanda çöküntü yaratır. Bu kadar genç bir grup, istemediği yükselişler, münakaşalar, hatta kavgaya varan hadiseler olabilir. Antrenmanda, soyunma odasında, koridorlarda ama bir dozu, bir tadı, bir makul tarafı olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Terim sözlerini, "Marcao ve Kerem arasında olan olay maalesef sahada olmuştur. Dolayısıyla benim odamdaki özrün, burada olmasını istedim hepinizin içinde. Marcao da bu işin doğru olmadığını, yanlış yaptığını defalarca dile getirdi. Ayrıca bunu yapmak zorundaydı” şeklinde tamamladı.







