Galatasaray'da Antalya kampı başlamış olmasına rağmen sarı kırmızılılar henüz transfer yapamadı. Yönetimden stoper ve forvet mevkilerine 2’şer takviye isteyen teknik direktör Fatih Terim, taleplerinin bir an önce yerine getirilmesini bekliyor.

Kulüp 2. başkanı Abdurrahim Albayrak, idari menajer Şükrü Hanedar ve antrenör Hasan Şaş, Terim’in istediği futbolcuları alabilmek için kampa gitmeyip İstanbul’da kaldı. Albayrak-Hanedar-Şaş üçlüsü transfer görüşmeleri yapıyor.

MANGALA TRANSFERİ İÇİN YOĞUN MESAİ

Galatasaray yönetimi, stoper listesinin 1 numarasında yer alan Eliaquim Mangala’nın transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Manchester City’de forma giyen Mangala’yı sezon sonuna kadar kiralamayı planlayan sarı kırmızılılar, hem futbolcuyu hem de kulübünü ikna etmeye çalışıyor.

27 yaşındaki Mangala’nın Manchester City’den yılda net 4 milyon Euro ücret aldığı, transferin gerçekleşmesi halinde 6 aylık maliyetinin 2 milyon Euro’yu bulacağı belirtildi.

Sarı kırmızılılar bu rakamı daha aşağı çekmeye çalışırken, İngiliz kulübünün, 10 ay süren sakatlığını yeni atlatan Fransız futbolcu için herhangi bir ücret istemesi beklenmiyor. Bu sezon Manchester City U23 takımıyla 3 maça çıkan Eliaquim Mangala, 99 dakika sahada kaldı.

SERDAR GÜRLER TEKLİFİNE RET

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimine, İspanya 1. Ligi takımlarından Huesca’da forma giyen Serdar Gürler de teklif edildi. Sarı kırmızılılar, milli futbolcuyu almayı düşünmediklerini bildirdi. Sezon başında Osmanlıspor’un 2.5 milyon Euro’ya sattığı Serdar, Huesca’dan yılda 800 bin Euro alıyor. İspanyol ekibinde 15 resmi maçta forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu sadece 1 asist yaparken, gol sevinci yaşayamadı.

Kaynak: Hürriyet