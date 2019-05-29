Fatih Terim listesini sundu! İşte yıldız isimler

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, transfer için çalışmalara başladı. Terim’in özellikle dört isimin altını çizdiği öğrenildi. İmparator’un yönetimden talep ettiği o isimlerin başında ise 22. şampiyonluğun baş mimarlarından olan Henry Onyekuru’nun bulunduğu kaydedildi.

BİR NUMARALI GOLCÜ ADAYI

Geçen yıl Şampiyonlar Ligi’nde hüsran yaşayan Fatih Terim, bu yıl aynı sorunla karşılaşmamak için dünya çapında bir golcünün de kadroya katılmasını istedi… Tecrübeli çalıştırıcının listesinin ilk sırasında Monaco’dan ayrılmak isteyen Kolombiyalı süper star Radamel Falcao bulunuyor… Şampiyonlar Ligi’nde forma giymek isteyen 33 yaşındaki golcünün menajeriyle bayram sonrasında bir araya gelinecek.

OKAY VE KAAN LİSTEDE

Kadrodaki yerli oyuncu sayısını da arttırmanın planlarını yapan Fatih Terim’in hedefindeki isimler ise F. Düsseldorf’ta forma giyen Kaan Ayhan ile Celta Vigo’da oynayan Okay Yokuşlu. Terim’in Okay’ı Ndiaye’nin yerine düşündüğü, Kaan’ı ise alternatifli kadroda görmek istediği belirtildi. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak, Ramazan Bayramı’nın ardından İspanya ve Almanya seferine çıkarak transferleri sonlandırmaya çalışacak.

Kaynak: Güneş