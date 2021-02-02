Fatih Terim: Liste mi istiyorsun benden!

Fatih Terim'in maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

3 gün de bir maç yapmak kolay değil. Buna rağmen kazanıyoruz. Oyuncularımı kutluyorum. Sevindirici taraf, top bizdeyen tehlikeli bir takımdık, ama artık top rakipteyken de tehlikeli bir takımız. Evet iyi oynuyoruz ama bazen hatalarımız da oluyor.

Mostafa Mohamed çok iyi bir oyuncu. Öğrenecekleri var. Çok genç. Golle buluşması güzel ama keşke kafa vurduğu top gol olsaydı. İyi yükselen bir oyuncu. Önemli meziyetlerinden biri o.

Galatasaray takımı iyi oynuyor, iyi mücadele ediyor. Tüm transferlerimizden hemen faydalanmayı düşünüyoruz. Yedlin'in bir gün geç gelmesi bu maça çıkamamasına sebep oldu. En kısa zamanda takım olarak hep beraber olacağız.







