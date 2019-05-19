Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Medipol Başakşehir’i 2-1 yenen Galatasaray, 2018-2019 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı’nda oynanan karşılaşmada, Riad Bajic’in 17. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

Müsabakanın ikinci yarısına etkili başlayan Galatasaray, 47. dakikada Sofiane Feghouli ve 64. dakikada Henry Onyekuru’nun kaydettiği gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Galatasaray ligde puanını 69’a çıkartırken, Medipol Başakşehir 66 puanda kaldı. Rakibine ikili averajda üstünlük sağlayan sarı-kırmızılı takım, sezonun bitmesine bir hafta kala üst üste 2. şampiyonluğuna ulaştı.

Mücadelenin ardından büyük bir mutluluk yaşayan tecrübeli teknik adam Fatih Terim, GS TV'ye önemli açıklamalarda bulundu.

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İşte tecrübeli teknik adamın maç sonu açıklamaları:

"Galatasaray birleştiği zaman çok şeyler yapar. Ben hep şunu söyledim, Galatasaray'ın bana öğrettiği en önemli şey büyük takım refleksi. Galatasaray'dan bize kalan en önemli miras."

"Gerek camiamız, gerek dünyanın her yerindeki Galatasaray taraftarı büyük takımın bir parçası. Krizler, kaoslar... Allah'a şükür hepsini geçiştirdik."

"Babamın mezarını ziyaret edeceğim. Keşke o da bunu yaşasaydı. Allah beterinden saklasın. Hepsinin üstesinden geldik."

"Her şampiyonluk başka bir anlam taşıyor. Ben ne zaman şampiyon olsam en önemli şampiyonluk diyor. Sezonu açıyoruz, vakit geçiyor 'Allah aşkına hocam en önemlisi bu' deniyor. Ben daha önemsiz olan şampiyonluk görmedim. Bunu hak ettik."

"Matematiksel olarak şansınızı kaybetmemişseniz sadece yenilmişsiniz demektir. Vazgeçtiğiniz zaman kaybetmişsinizdir. Ben ümidimi kaybedersem oyuncularım, camia, taraftar ümidini kaybeder. Hiçbir zaman ümidimi kaybetmedim."

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"Şimdi kiralıklar, dönecekler, satılacaklar, gelecekler... Böyle bir durumun içine gireceğiz. Bir de yine başımızda sattığınız kadar almak diye bir dert var. Biz Avrupa'yı kafaya takmış durumdayız ama makas da zamanla açılıyor, inşallah onu da kapatırız."