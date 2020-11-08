Fatih Terim: Kritik zamanda, doğru yerde 3 puan aldık

Fatih Terim'in maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Oyuncularımı kutluyorum. Bu atmosferde, rakiplerinizin kaybettiği bir hafta da 3 puan almak kolay değil. Çok da ihtiyacımız vardı. Oyunun 60-65 dakikasını çok iyi oynadık. Bir tutam da olsa iyi futboldan örnekler verdik.

Bugün gerek saha parselizasyonu gerek organizasyonu olarak 1 saat çok iyi şeyler yaptık. Kritik zamanda doğru yerde 3 puan aldık.

Pandemi ve bu sezon başı itibariyle son dakikalarda çok gol yedik. Ayaklar kırıldı, sakatlar oldu, atılmalar oldu, UEFA elden gitti. Tüm bunlara bakınca oyuncunun kafasında "Yine mi?" düşüncesi oluştu. Bu da normal...

Arda Turan çok iyi oynadı, hem de iyi bir liderlik yaptı. Hatasız bir futbols ergiledi. Takım içinde de seviliyor. Ben buradan onu tebrik ediyorum. Hak etti bu oyunu. Baya bir sıkıntı da çekti. Rabbim sabredene hak ettiğini veriyor.





FATİH TERİM'İN GENEL BASIN TOPLANTISI AÇIKLAMASI

Süper Lig’in 8. haftasında DG Sivasspor’u deplasmanda 2-1 yenen Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, “Sivas deplasmanında 3 puan almak önemli bir iş. O yüzden 3 puan aldığımız için sevinçliyim. Futbolcularımı kutluyorum, iyi mücadele ettiler” dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivasspor’u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.

Terim, “Sivas deplasmanında 3 puan almak önemli bir iş. O yüzden 3 puan aldığımız için sevinçliyim. Futbolcularımı kutluyorum, iyi mücadele ettiler. Özellikle 1 saat çok iyi oynadılar. Organizasyonlarımız, sahada ki parselizasyonlarımız da çok iyiydi. 2-0’dan sonra daha da farklı olabilirdi ama 2-1’den sonra da her şey olabilirdi. Futbol da böyle bir oyun zaten. Sonuç olarak kritik bir zamanda aldığımız 3 puan sevindirici. Milli arada kalan oyuncularımızı hazırlayacağız Kayseri maçına. İnşallah herkes de kazasız belasız milli takımdan döner. Bu iyi gidişimize devam ederiz” dedi.

“Arda’yı ve diğer arkadaşları kutluyorum”

Arda Turan’ın performansı ile ilgili yöneltilen soruya Terim, “Arda Turan bugün hakikaten çok iyi oynadı. Golü attı, oyuna katkısı çok yüksekti. İştahlıydı, oynadığı oyundan da zevk alınca arkadaşlarıyla beraber yetenekli ve lider bir Arda ortaya çıktı. Onun adına ve Galatasaray adına memnunum. Arda’yı ve diğer arkadaşları kutluyorum” yanıtını verdi.