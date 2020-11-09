Fatih Terim: Kritik bir 3 puan!

Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Fatih Terim, soğuk havanın hakim olduğu Sivas'ta, ligde 3'te 3 yaparak Milli araya girmeyi başardı. Maçın ardından tecrübeli hoca şunları söyledi: "Sivas deplasmanında 3 puanı almak önemli bir iş. Üç puanı aldığımız için sevinçliyim. Futbolcularımı kutluyorum. İyi mücadele ettiler, özellikle 60-65 dakika çok iyi oynadılar. 2-0’dan sonra farklı olabilirdi ama 2-1’den sonra da her şey olabilirdi. Oyuncular da ister istemez bazen 'Yine mi?' diye panikleme oluyor. O yüzden sonuç olarak kritik zamanda aldığımız 3 puan sevindirici. Arada (milli maç arası), kalan oyuncularımızla Kayserispor maçına hazırlanacağız. Milli takıma giden oyuncularımız var. 1-2 sakat oyuncumuz da var maalesef. Umarım tam takım, kazasız belasız herkes milli takımdan döner, bu iyi gidişimize de devam ederiz."

'Lider bir Arda çıktı'

"Arda ise hakikaten çok iyi oynadı ve neredeyse hatasızdı. Gol attı, oyuna katkısı çok yüksekti ve iştahlıydı. Oynadığı oyundan zevk alınca da yetenekli ve lider bir Arda çıktı. Onun adına da Galatasaray adına da memnunum. Onu ve şahsında tüm arkadaşlarını kutluyorum. Kazandığımız için ise ayrıca çok mutluyuz."