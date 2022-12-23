21 Aralık 2017 yılında "Nerede Kalmıştık?" tweeti ile 4. dönemine başlayan Fatih Terim, Ocak 2022'de görevini noktaladı. Dönemin Galatasaray Başkanı Burak Elmas, resmi bir açıklama ile ayrılık kararını duyururken, "Galatasaraylı Fatih Terim’in fikir ve tecrübelerinden her zaman faydalanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. 2021/22 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esen ve E Grubu'nu 12 puanla lider tamamlayan Galatasaray, ligde büyük bir hayal kırıklığı yaşatmış, lider Trabzonspor 'un 22 puan gerisinde kalmıştı. 10 Ocak Pazartesi günü Burak Elmas'la yaptığı görüşme sonrası ayrılık kararı alan ve 4. kez Galatasaray'a veda eden Fatih Terim'den bir sosyal medya paylaşımı gelmişti.

'Galatasaray’daki ilk imzam ve son imzam…'

Ayrılık sonrası ilk kez sosyal medya hesabından paylaşım yapan Terim, 1974 yılında futbolcuyken Sarı Kırmızılı ekibe transfer olduğu anı ve son olarak teknik direktörlük görevinden ayrılırken imzaladığı kağıdın fotoğrafını paylaştı, ''Galatasaray’daki ilk imzam ve son imzam…'' notunu düştü. 68 yaşındaki teknik adamın bu paylaşımı, bir daha Galatasaray'da görev almayacağı şeklinde yorumlandı.

Fatih Terim'in ayrılığı sonrası sosyal medya üzerinden başta Başkan Burak Elmas üzere yönetime tepki gösteren Galatasaraylı taraftarlar, tecrübeli teknik direktörün gönderisini etkileşim yağmuruna tuttu. Galatasaraylı taraftarlar, Terim'in paylaşımına kısa sürede on binlerce yorum yaptı.

Kırılması güç rekorlar

Galatasaray'ın başında 4 dönem (1996-2000/2002-2004/2011-2013/2017-2021) görev yapan Fatih Terim, teknik adam olarak kırılması güç rekorlara imza attı. Sarı Kırmızılı ekibin başında toplam 20 kupa sevinci yaşayan Terim, Türk futbol tarihinin Avrupa'da kazanılan ilk başarısı olan UEFA Kupası şampiyonluğunun da en önemli mimarlarından biri oldu.

8 lig şampiyonluğu yaşadı

Terim yönetiminde Galatasaray, UEFA Kupası'nı kaldırarak Avrupa'da en önemli başarısını elde ederken, 8 lig, 3 TSYD Kupası, 3 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 3 kez de Süper Kupa şampiyonluğu kazandı. Fatih Terim, Galatasaray'ın başında 8 kez lig şampiyonluğu yaşayarak, bu alanda önemli bir rekorun da sahibi oldu.

Ne olmuştu?

2017'de 4. kez Galatasaray'ın başına geçen ve üst üste 2 şampiyonluk yaşayan Fatih Terim, son 2 sezondaki başarısızlığa ek olarak kötü performans sonrası görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Tecrübeli çalıştırıcının görevine son verilmesi sadece 10 dakika sürdü.

10 Ocak Pazartesi günü öğle saatlerinde Nef Stadı'ndaki kulüp ofisinde dönemin Başkanı Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim bir araya gelirken, taraflar anlaşarak veda etti. Terim görüşmeden çıktıktan sonra yönetim kurulu olağanüstü toplandı. Ardından tecrübeli hocanın görevine son verildiği, resmi olarak açıklandı ve Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi sona erdi.

Bu birliktelik sadece 6.5 ay sürdü

Merhum Başkan Mustafa Cengiz, sezon sona erdiğinde Fatih Terim'le tekrar çalışmayacağını açıklamıştı. Haziran ayındaki seçimde adaylığını koyan Burak Elmas ise göreve geldiğinde Terim'i takımın başına getireceğinin sözünü vermişti. Elmas seçimi kazandıktan sonra da taraflar 3 yıllık yeni bir anlaşma yapmış ve Terim eşofmanlarını giyerek sahaya inmişti. Seçim kazandıran bu birliktelik sadece 6.5 ay sürdü.

Golden Foot kazanan ilk Türk teknik direktör

Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde Monako Prensliği tarafından her sene verilen "Golden Foot" (Altın Ayak) ödülüne layık görüldü. Sarı Kırmızılı kulüpten de Terim için paylaşım geldi, "Efsanemiz Fatih Terim, bir ilke daha imza atarak Golden Foot ödülünü kazanan ilk Türk teknik direktör olarak tarihe geçti" ifadeleri kullanıldı.

Organizasyondan yapılan açıklamada, Fatih Terim'in bu yılki "Altın Ayak Efsane Ödülü" için seçilen 4 isimden biri olduğu belirtildi. 2003'ten bu yana verilen ödül kapsamında tecrübeli teknik direktörün ayak izine, Monako Prensliği'nin meşhur Şampiyonlar Yolu'nda yer verileceği kaydedildi.

'Geri dönmeye hazırım'

Tecrübeli hoca, İtalya'nın ünlü gazetecilerinden Gianluca Di Marzio'ya röportaj verirken sahalara geri dönmesiyle ilgili mesaj yolladı, "Bilmiyorum. Sadece İtalya'ya değil, iyi bir teklif ve güzel bir projeyle her yere geri dönmeye hazırım. Projesiz takımlarla ilgilenmiyorum." dedi.

Sessizliğini bozdu

Fatih Terim, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra sessizliğini bozdu ve TRT SPOR'a konuştu. Tecrübeli futbol adamının açıklamalarını canlı aktarıyoruz...

'İtalya maceram, beni çok daha yukarıya çekti'

"UEFA Kupası bir milat. Bir Türk teknik adamın ilk kez kazandığı bir kupa. Ardından da İtalya maceram, beni çok daha yukarıya çekti. Belgeselin ardından da tanıyan sayısı iyice arttı. Ben dışarıyı her zaman önemsiyorum. Birçok insanımız var. Allah'a şükür Monako'da, Golden Foot'ta olmaktan dolayı mutluyum. Bu ve buna benzer toplantı ve etkinliklere çok katıldım. Burada daha dikkatli olmak gerekiyor. Türk insanının dışarıda tanınması gurur verici."

'Bıraktığımın 15-20. gününde teklifler aldım'

"Böyle bir dinlenmeye ihtiyacım varmış. Bıraktığımın 15-20. gününde de teklif aldım. Milli takımlardan da talep vardı ama ara vermek, dinlenmek bana iyi geldi. Oradan bugüne hayır dememin sebebi buydu. Hiç durmadan bunca sene kolay değil. Bu olağanüstü şartlarda çalışmak, hiç kolay değil. Yükseklerde hava daha soğuk. Hazırlıklı olmanız lazım, yoksa üşürsünüz."

'Yeni şeyler katmak zorundasınız'

"Zamanın değişimini yakalayamayan hiçbir insan başarılı olamaz. Eskinin önemli şeylerini alabilirsiniz ama yeni şeyler katmak zorundasınız. Bu, sadece futbol için değil, her şey için geçerli."

'Doğru teklif, doğru proje olursa bazı şeyleri düşünüyorum'

"Kendimi çok iyi hissediyorum. Doğru teklif, doğru proje olursa bazı şeyleri düşünüyorum. Bakalım, neye karar vereceğiz..."

'Dünya Kupası'nda kasım-aralık dönemi tartışılmalı'

"Dünya Kupası'nın sürekli Kasım-Aralık ayında oynanması tartışılmalı. 1986 yılında Meksika'da 40 derecede Arjantin-İngiltere maçı oynandı. 100 bin kişi stadyumda izledi. Kimse ”Bu sıcakta futbol oynanmaz!” demedi. Haziran ayında bütün senenin yıpranmışlığıyla gelen bir oyuncu grubu var. Mental ve fizik olarak yorgun bir şekilde şampiyonalara gidiyorlar. O yüzden yeni şeyler söylemeliyiz artık."

'Messi'nin sahanın içinde istediği an yapamayacağı bir şey yok'

"Ben ciddi bir Messi hayranıyım. Uzun yıllar önce tartışılmaya başlandığında söyledim. Lionel Messi'nin sahanın içinde istediği an yapamayacağı bir şey yok. Arjantin, Messi'ye bağımlı bir oyun tarzını benimsemek zorundaydı. Messi'nin defansa dönüşlerdeki eksiğini kapatmak için topu dinlendirdi.

'Mac Allister, Fernandez ve De Paul harikaydı'

Messi sahada tam bir lider... Bir canlı izleyin, görürsünüz. Millet sanıyor ki hiç konuşmuyor. Bakışıyla, konuşmasıyla çok yönlendiriyor. Lider olmayan hiçbir insan, burada olamaz. Mac Allister, Fernandez ve De Paul da harikaydı."

'Messi, tüm zamanların en iyisi'

"Messi'nin şampiyon olmasını çok istedim. Kazanmadığı hiçbir şey kalmamış ama... Messi, tüm zamanların en iyisi. Neyin aması? Bu adam bunu almasa, tarihin en iyisi olmayacak mıydı? O yüzden çok istedim almasını."

'Haftanın aldatanını da seçelim'

"Haftanın oyuncusunu seçiyoruz, hocasını seçiyoruz, takımını seçiyoruz ama aldatanını da seçelim. Ayağına tekme yediğinde kafasını tutanları görelim. Türk milleti gördüğüne inanır. İlk görüntüler 18 takımdan olsun. Her hafta seçeceğiz. Biz de görelim. Birkaçını gösterirlerse taraf tutuyor olabilir. Bizde 18 oyuncu bulunur."

'Teknik adamlık zor, nelerle uğraştık biz'

"Şampiyon oldum, sonraki gün bana 'Hocam aman diyeyim önümüzdeki sezon çok önemli' diyenler oldu. Kendi yöneticilerimden. Teknik adamlık zor, nelerle uğraştık biz."