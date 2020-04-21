Fatih Terim kolları sıvadı

Galatasaray’da hareketli günler başlıyor... Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin, Haziran ayı ortasında başlama ihtimali üzerinde konuşulması sebebiyle, Sarı-Kırmızılı ekipte de planlar güncellendi.

Takımının bir şekilde hazırlık sürecine kadar fit durumda kalmasını isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ekibiyle birlikte yeni bir çalışma programı hazırladı. Tüm futbolcularını tek tek arayan ve hem bu çalışmalarla ilgili bilgi veren hem de son durum bilgisi alan Fatih hoca, hem sezonun kalanı hem de bir sonraki sezonun yol haritası için kolları sıvamış durumda. Florya’da gelişme yok Oyuncuların Florya Metin Oktay Tesisleri’ne giderek çalışıp çalışmayacakları hakkında ise henüz kulüpte bir karar alınmış değil. Fatih Terim’in, tesislerde toplanmak için erken olduğunu düşündüğü belirtiliyor. Futbolculardan toplu idman hakkında görüş almadan da bununla ilgili kesin bir karar verilmeyecek. Meetiinn KKaarraabbaaş