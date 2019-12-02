Fatih Terim: Kırılma maçı olsun

Deneyimli hoca, 90 dakika sonunda ise şu ifadeleri kullandı: “İlk yarı özellikle herhangi bir pozisyon vermedik. Birkaç pozisyon da yakaladık. Özellikle Belhanda geçen sezonki gibi olsa devreye çok rahat girebilirdik. Trabzon’dan Trabzon’la oynamak çok kolay değil. Çok istememize rağmen kazanamadık.”

‘Daha aktif olmalıyız’

“Her sezonun bir kırılma noktası vardır. Umarım bu maç da öyle olur. Bu oyunun karşılığı kazanmak olabilirdi. 1-1 olduğunda bir pozisyon verdik ve geriye düşebilirdik. Ancak yine de çok sayıda pozisyon, sağdan soldan ortalar yaptık. Donk’u Adem’in yanına göndermek zorunda kaldık. Oyuncuları sahanın içinde daha aktif istiyoruz. İsyan etmelerini bekliyoruz oyuna ve skora. Sonuçtan bağımsız söylüyorum bu beni mutlu etti. Oyuncularımın refleksinden ve reaksiyonundan memnunum. Sonuçtan değil.”

‘Lemina’yı koruduk’

Sakatlar hakkında da konuşan Terim, “Yıpranmış bir oyuncu olarak Afrika Kupası’nda sona kadar kaldı Feghouli, fazla izin vermedik. Bu yüzden toparlanması kolay olmuyor. Lemina’yla devre arası konuştuk, dışarıya almak istemezdik ama riske girmedik. O da çok istiyordu ama belki 1-2 ay sürecek sakatlığı 1 haftada tutmak zorundayız. Bu yüzden çıkarmadık ikinci yarıya. Maç sonunda geldi, teşekkür etti” dedi.