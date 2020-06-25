Fatih Terim: Kendinize gelin! Pes etmek yok!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bitime 6 hafta kala lider Başakşehir’le puan farkının 8’e yükselmesine rağmen, pes etmeyi düşünmüyor. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dün sabah yapılan antrenman öncesi öğrencileriyle konuşan tecrübeli çalıştırıcı, “Bu halinizi beğenmedim. Başınızı önde görmek istemiyorum. Başakşehir’le bir final maçına çıkacağız. Pazar gününe kadar kendinize gelin, bugüne kadar olmadı, bugünden sonra da pes etmek diye bir şeyi kabul etmiyorum. Biz elimizden geleni, üzerimize düşen görevi yapalım, kazanalım, ondan sonra neler olacağına bakarız. Ama kötü gidişi kabullenmiş bir oyuncu grubu görmek istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Yönetimle bir araya gelecek

Fatih hoca, 1-2 gün içerisinde Florya’da yöneticilerle buluşacak. Özellikle 2. Başkan Abdurrahim Albayrak’ı tesislere davet eden Terim, son dönemde Galatasaray aleyine yapılan haksızlıkların hesabının somut olarak sorulması için geç kalınmadan harekete geçilmesini isteyecek. Terim, yeni sezon transfer çalışmalarının da ‘hayal kırıklığı’ yaşanmadan tamamlanması için operasyonun bir an önce bitirilmesi talebinde bulundu. Deneyimli hoca, gönderilmesini düşündüğü oyuncuların listesini de Albayrak’a iletecek.

İzin bitti mesai başladı

Galatasaray’da Gaziantep beraberliği sonrası takıma verilen iki günlük izin sona erdi. Sarı-Kırmızılı futbolcular, dün sabah Florya’da yapılan antrenmanla Başakşehir deplasmanı hazırlıklarına başladı. Cim Bom’da bugünden itibaren kritik mücadelenin detaylı analiziyle birlikte taktik provası yapılacak. Fatih hoca, Başakşehir karşısında çok sayıda eksik oyuncu olması sebebiyle, antrenmanda genç futbolcu takviyesiyle takımını çalıştırıyor.