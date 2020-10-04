Fatih Terim: Kendilerine yazık eden bir takım vardı

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Maç sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kötü bir maç çıkardıklarını dile getiren tecrübeli hoca, "Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum. Diagne'nin maçın başındaki pozisyonunun haricinde girdiğimiz net pozisyon çok az. Bugün kazanma adına çok da doğru işler yaptığımız söylenemez" dedi.

Maç bitmeden soyunma odasına gitmesine ilişkin de konuşan Terim, "Sahada Galatasaray'a veya bana değil, kendilerine yazık eden bir takım ve futbolun ruhuna aykırı bir hareket vardı onun için gittim. Ben Galatasaray'ı yalnız bırakmadım, maçı bıraktım. Kime, neye tepki gösterdiğim de çok açık. Ben kendi duruşumdan ve Galatasaraylılığımdan hiçbir taviz vermeden bu mücadeleden vazgeçemeyeceğimi herkes bilsin. Bu masum bir hareket. Biz kalkamadık bu yorgunluğun altından. Demek ki Perşembe-Pazar'a devam etsek işimiz çok zordu" ifadelerini kullandı.