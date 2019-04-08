Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi devirmenin hesaplarını yapıyor. Tecrübeli teknik adam, Yeni Malatyaspor maçından sonra takımına 2 gün izin verdi. Oyuncularına da tatilde kafalarını iyice toparlamalarını istedi.

Malatyaspor maçından sonra oyuncularıyla konuşan Terim'in, "Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 20 yıldır yenemiyoruz. Herşeyin bir ilki vardır. O sene bu sene" dediği öğrenildi.

FORM OLARAK DAHA İYİ DURUMDAYIZ

F.Bahçe derbisi hazırlıklarına yarın başlayacak G.Saray'da Fatih Terim, hafta boyunca öğrencilerinin beynini yıkayacak ve tüm planlarını galibiyet üzerine yapacak. Tecrübeli hocanın oyuncularına ayrıca, "F.Bahçe bu sezon kötü durumda. Bundan faydalanmalıyız" dedi.

Kaynak: Takvim