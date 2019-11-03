Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, çarşamba akşamı Real Madrid’le oynanacak Şampiyonlar Ligi maçının taktiğini büyük ölçüde belirledi. Tecrübeli çalıştırıcı, İspanya’daki mücadelede tıpkı İstanbul’daki karşılaşmada olduğu gibi 5’li savunma sistemini kullanacak. Luyindama, Donk ve Marcao üçlüsü defansın göbeğinde, Mariano ile Nagatomo da kanatlarda görev yapacak. Orta sahada Nzonzi’nin yeri garanti görünüyor. Seri ile Ömer Bayram arasında da bir tercih yapılacak. En kritik değişiklik ise Belhanda ile Lemina arasında yaşanacak.

10 numara kulübeye

Lemina’nın performansından çok memnun olan Terim, 10 numarasını kulübeye çekip ikinci yarıda hamle oyuncusu olarak kullanabilir. Falcao’nun yokluğunda Andone yine ileri uçta şans bulacak. Babel de Rumen forvete yakın oynayacak ve hücuma hareket getirmeye çalışacak.

En azından 1 puan

Terim’in hedefi, İstanbul’da beklediğini alamadığı Real Madrid karşısında bu kez en azından 1 puan alıp gruptaki iddiasını sürdürmek. Sarı-Kırmızılılar aynı zamanda, gruptaki diğer maçta PSG’nin de Brugge’ü bir kez daha mağlup etmesiyle, en kötü ihtimalle üçüncü sıra için avantaj elde etmeyi istiyor.

Bu haberi de okudular Yabancı değil Martin Linnes!