Fatih Terim: Karagümrük ile oynanan son maçta sahadaydım

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Fatih Karagümrük maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Oyunculuğu döneminde de uzun yıllar Galatasaray forması giyen Terim, köklü bir mazisi bulunan Fatih Karagümrük ile oynanan son maçta sahada olduğunu söyledi

Fatih Terim: "Karagümrük'ün mazisi büyük. Oynanan son maçta ben de sahadaydım. Şimdi de teknik direktör. Güzel bir nostalji. Galatasaray forması benim için çok değerliydi, hep de değerli oldu. Biraz da yaş alınca nostaljik işler fazlalaşıyor.

Maçlarımız çok yoğun. Salı-cumartesi, hepimizin çok dikkatli olması lazım. İnsanı en çok yoran şey karar vermektir. Karar mekanizması kolay değildir. Bu kadar dikkatli olmamıza rağmen bazen ufak tefek, bazen yüksek önleyemiyoruz. İnsan yoruluyor.

Saracchi kadroda; Emre, Kerem ve Fatih hasta, tam herkes iyileşti derken. Hepimizin çok dikkatli olması lazım. Diğer kulüplerdeki arkadaşlarımı da tahmin edebiliyorum, hiç kolay değil" ifadelerini kullandı



