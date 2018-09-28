Fatih Terim kadroyu bir kez daha değiştiriyor

Geçtiğimiz hafta Akhisar'a 3-0 yenilen G.Saray'da akıllar Devler Ligi'ndeki Porto deplasmanında, gözler ise Büyükşehir Belediye Erzurum maçında. Geride kalan 6 haftada 5 farklı 11 deneyen teknik direktör Fatih Terim'in, takımda birkaç değişikliğe gideceği öğrenildi. Linnes, Donk ve Eren'e tekrar görev vermeyi planlayan Terim'in formsuz Mariano ve Sinan Gümüş'ü kulübeye çekmesi, Fernando'yu da dinlendirmesi bekleniyor. G.Saray'da cezalı Belhanda ve sakat Selçuk dışında eksik bulunmuyor.

TERİM'DEN 3. DALYA

Fatih Terim, Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasıyla sarı-kırmızılı ekibin başındaki 300. lig maçına çıkacak. Galatasaray'da 4 farklı dönemde teknik adam olarak çalışan Terim, görev yaptığı 299 maçta 196 galibiyet, 65 beraberlik ve 38 mağlubiyet aldı.

(Sabah)