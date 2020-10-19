Fatih Terim, kadroda değişikliğe gidiyor

Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim son 2 haftada kaybedilen 5 puanın ardından kadroda değişikliğe gidiyor. Sakatlıklarını atlatan Saracchi ve Taylan Antalyalı dönmeye hazırlanırken, uzun süredir takımdan uzak kalan Emre Akbaba'nın da kritik maçta 11 başlaması bekleniyor.

Kaleyi Fatih'e emanet edecek olan tecrübeli hoca, savunma dörtlüsünü Linnes, Marcao, Luyindama ve Saracchi'yle oluşturacak. Orta alanda Donk, Etebo Taylan'a forma verecek olan Terim ilerde ise Emre Kılınç, Emre Akbaba ve Falcao'yla gol arayacak.

Fire yok

Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig tarihinde daha önce Alanyaspor ile iç sahada 4 kez kozlarını paylaştı. Söz konusu karşılaşmaların tamamından Galatasaray galip ayrılmayı başardı. Cim Bom, bu süreçte rakip filelere 14 gol gönderirken, kalesinde ise yalnızca 1 gol gördü.

Aslan, Alanya'ya ters geliyor

2016-17 sezonundan beri Süper Lig'de mücadele eden Akdeniz ekibi, bu süre içerisinde en çok Galatasaray karşısında zorlandı. Turuncu-Yeşilliler, Aslan'a karşı çıktığı 8 karşılaşmada kalesinde tam 22 gol gördü. Bu anlamda Alanyaspor'a, Sarı- Kırmızılılar'dan daha fazla gol atan başka bir takım olmadı.