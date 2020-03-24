Fatih Terim kaç yaşında? Fatih Terim kimdir, nereli?

Galatasaray’da üst üste corona virüsü açıklamaları gelmeye başladı. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak’a yapılan testin pozitif çıkmasının ardından teknik direktör Fatih Terim de dün corona virüse yakalandığını açıkladı. Terim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere” ifadelerini kullandı.

Türk futbolunun 66 yaşındaki tecrübeli teknik adamının corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurmasından sonra başta Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere spor camiasından birçok kesimden Terim için geçmiş olsun mesajları yayımlandı.

Fatih Terim kaç yaşında?

1970 ve 1980'lerdeki futbol izleyicisi Fatih Terim'i oyuncu olarak tanıdı. 4 Eylül 1953'te Adana'da doğdu. Futbola başladığı Adana Demirspor, onunla birlikte 1972-73 sezonunda 1. Lig'e yükseldi. 1974'te geldiği Galatasaray'da 1985'e kadar 327 lig maçında 16 gol kaydetti. 1975-76 ve 1981-82'de Türkiye Kupası, 1982'de Devlet Başkanlığı, 1975 ve 1979'de Başbakanlık Kupası kazandı. Türk Futbolu'nun en görkemli jübilesiyle yeşil sahalara veda etti.

Jupp Derwall'in "Gel birlikte çalışalım" önerisine "Şimdi değil" yanıtını verdi; önce Ankaragücü ardından Göztepe'de ısınma turları yaptı. Türkiye'yi tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası finallere taşımasının ve milli takımdaki başarılarının ardından Florya'nın kapısından girişi 1996 yılını buldu.

Fatih Terim kimdir?

Fatih Terim'in ismi hep başarıyla yan yana yazılmıştı. Galatasaray'daki teknik adamlık kariyeri de öyle oldu. 1996 yılında oynanması planlanan Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı 1997 yılına sarkmış ve Terim ilk resmi kupasını 1996-97 sezonunun sonlarına doğru; 12 Mart 1997'de Ankara'da almıştı.

Öğrencileriyle birlikte ilk döneminde ligi domine eden Terim arka arkaya kazandığı 4 kupayla rekorları alt üst etmişti. Geçmişte sadece Galatasaray'da Brian Birch ve Beşiktaş'ta Gordon Milne seri olarak 3 şampiyonluk kazanmış; Ahmet Suat Özyazıcı ise farklı dönemlerde Trabzonspor'u şampiyon yapmıştı. Fatih Terim, 2000 yılında 4 yıl üst üste seri şampiyonluk yaşayan ilk teknik adam olurken 4 yıllık periyotta kazanılan 2 Cumhurbaşkanlığı,1 Türkiye Kupası lig zaferlerinin bonusu olmuştu. Ama daha da önemlisi bu dönemde Türk futbol tarihinin ilk uluslararası kupası gelmişti: 2000 UEFA Kupası…

Fatih Terim'in 2002 yazında başlayan ikinci dönemi stat ve ekonomik problemler nedeniyle kupasız geçerken 2011 yılında, kötü geçen sezonlardan birini geride bırakan takımı devraldı, varlığını yeniden hissettirdi. Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktörler sıralamasında Ahmet Suat Özyazıcı'yı 2 farkla geride bıraktı, Süper Kupa'da da duble yaptı. Fatih Terim, 3. döneminde kaldırdığı kupalarla 12 kupalı Ahmet Suat Özyazıcı'yı geçip rekoru tek başına taşırken 13 kupa ile Türkiye'nin gelmiş geçmiş en çok kupa kazanan teknik direktörü konumunda yer alıyor. Birçok istatistikte kapsam dışı bırakılan TSYD Kupası ise Fatih Terim'in ellerinde 3 kez havalandı...

Spor camiasından gelen "geçmiş olsun'' mesajları

Fenerbahçe Kulübü, Fatih Terim için "Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz." mesajını paylaştı.

Beşiktaş Kulübü, geçmiş olsun mesajında "Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz.", Trabzonspor Kulübü ise "Kovid-19 teşhisi konularak tedavisine başlanan Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Süper Lig ve alt lig kulüplerinden de Fatih Terim için geçmiş olsun mesajları paylaşıldı.

TFF, TBF, TVF’den mesajlar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hem Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak hem de Fatih Terim için geçmiş olsun mesajını şu ifadelerle paylaştı:

"Galatasaray Spor Kulübünün önce İkinci Başkanı Sayın Abdurrahim Albayrak, daha sonra da Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim’in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Fatih Terim ve Sayın Abdurrahim Albayrak’a acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşacaklarına inanıyoruz. Terim ve Albayrak aileleri ile Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ise mesajında "Koronavirüs testleri pozitif çıkan Sayın Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve değerli eşi Şükran Albayrak’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hepsinin bu hastalığı sağlıklı şekilde atlatacaklarına yürekten inanıyorum. Tüm hastalarımıza acil şifalar dilerim." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman da paylaştığı mesajda şunları kaydetti:

"Bugüne kadar birçok zorluğu yenmiş, imkansız denilenleri başarmış Fatih hocamızın Covid-19 hastalığının da üstesinden geleceğine eminim. Fatih hocam en kısa sürede iyileşecek ve Türk sporuna olan hizmetine kaldığı yerden devam edecek. Bunu ufak bir dinlenme olarak gör hocam, hepimizin sana çok ihtiyacı var. En kısa sürede sağlıklı bir şekilde aramıza dönmen dileğimle..."

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz."

Kulüpler Birliği Vakfı da Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Şenol Güneş ve Sergen Yalçın’dan mesaj

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da Terim için mesajlar paylaştı.

Şenol Güneş, mesajında, "Galatasaray Teknik Direktörü, kıymetli meslektaşım Fatih Terim’in koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine acil şifalar diliyorum. İnşallah, en kısa zamanda görüşeceğiz." ifadelerini kullanırken, Sergen Yalçın, "Abdurrahim (Albayrak) ağabeye ve Fatih hocamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah onlar da en kısa sürede sağlıklarına kavuşur." mesajını iletti.

Galatasaraylı futbolculardan destek

Galatasaraylı futbolcular da tecrübeli teknik adamlarına sosyal medyadan destek verdi.

Sarı-kırmızılı futbolcular Radamel Falcao, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Adem Büyük, Taylan Antalyalı, Atalay Babacan, Galatasaraylı eski oyuncular Semih Kaya, Ozan Kabak, Arda Turan ve Felipe Melo, Terim için geçmiş olsun mesajları paylaştı.

Fiorentina’dan geçmiş olsun mesajı

İtalya Birinci Futbol Ligi ekibi Fiorentina, 2000-2001 sezonunda teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Fiorentina Kulübü tarafından Fatih Terim’in sosyal medya üzerinden koronavirüse yakalandığını duyurduğu mesaja yapılan yorumda, "Forza Imperatore" (Haydi İmparator) ifadesi kullanıldı.