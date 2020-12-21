Fatih Terim kaç maç ceza alacak?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fatih Karagümrük maçında yaşanan olaylar nedeniyle üç farklı maddeden PFDK'ya tedbirli olarak sevk edildi.

Fatih Terim'in bu maddeler uyarınca 36.maddeden en az 3 maç, 41.maddeden en az 3 maç ve 50.maddeden ise en az 4 maç ceza öngörülüyor. Fakat PFDK, TFF Hukuk Müşavirliği tarafında gönderilen sevklere göre ceza vermek zorunda değil. Yapılan değerlendirmenin ardından karar belirleniyor.



