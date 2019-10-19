Fatih Terim: İyi sinyaller vemeye başladık

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivasspor galibiyeti sonrası oldukça mutlu. “Keyifli bir maç oldu, cuma keyifli başladı” diyen tecrübeli hoca, “11’e 11 oynadığımız ilk yarı çok başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Özellikle ilk 15 dakikadan sonra... İkinci yarı rakip 10 kişi kaldıktan sonra rehavet oldu herhalde. Sivasspor’u da tebrik ederim, 10 kişi iyi reaksiyon gösterdiler. Hücumları da sonuçlandırmayı başarabilsek, çok daha farklı bir sonuç çıkabilirdi” ifadelerini kullandı.

‘Belhanda’yı aldım, çünkü...’

“Bugün yavaş yavaş iyi Galatasaray’ın sinyallerini verir gibi olduk” diyerek sözlerine devam eden Fatih hoca, “Değişiklikler zorunluydu. Belhanda 3 sarıyla oynuyordu, Beşiktaş maçı için 2 fark olunca oyundan aldım. Luyindama hem sakatlıktan çıktı hem de sarısı vardı” açıklamasını yaptı.

‘Real öncesi iyi moral oldu’

Oyundan memnun olduğunu belirten Terim, şöyle devam etti: “Bir defa paz yüzdesi, yardımlaşma ve ilk yarıdaki hızlı hücumlarda iyiydik, hatta set oyununda da iyi işler yaptık. Ama golleri atamadık. 2 farklı nerede öne geçerseniz geçin, rakibiniz 1 gol atınca oyundadır. Sivas da oynamak isteyen iyi oyunculara sahip bir takım. Cumadan 3 puan almak, Real Madrid maçı öncesi iyi moral oldu.”

‘Madrid’e değişik oynacağız’

“Şener’den de, iki Emre’den de çok memnunum. Ömer maalesef iyi oynarken sarı kart cezalısı oldu, ama memnunum. Kadrodaki tüm arkadaşlarımız oynayabilir. Real Madrid maçında tabii ki Sivas’tan çok değişik oyuncularla ve oyunla oynayabiliriz...”

‘Falcao’yu nasıl oynatacağım’

“Falcao’nun ağrısı var herhalde, bugün konuştum. 17-18 gündür oynamyıor, antrenmana çıkmıyor. Tabii müsait olursa böyle bir uluslararası maçta oynatmak isterim, ama nasıl oynatacağım onu da bilmiyorum, ama uğraşacağız. Feghouli’nin ayağında sıkıntı var, artı 1 gün önce geldi milli maç nedeniyle, onu dinlendirmek gerekiyordu. Lemina yetişir mi, yetişse de uygun olur mu, bakacağız...”

‘Yorgun da döner, argın da!’

“Evet, oyuncular milli takımdan yorgun da dönerler, argın da dönerler. Bazen de sakat oluyorlar! Yavaş yavaş mevkilerin birbiriyle olan yarışması ve seviyeli rekabeti bize iyi yansıyacaktır. O zaman daha iyi bir takım olacağız.”