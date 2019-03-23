Galatasaray'ın yıllık olağan mali genel kurulu bugün gerçekleştirilirken, mevcut başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci dönemi mali açıdan ibra edildi ancak idari açıdan ibra edilmedi. İdari yönden ibra edilmemesi üzerine başkan Mustafa Cengiz'in 30 gün içerisinde yönetimi olağanüstü toplayarak bir seçim kararı alması gerekiyor. Alınan kararın ardından yapılacak seçimde, Galatasaray Kulübü tüzüğüne göre idari olarak ibra edilmeyen başkan Mustafa Cengiz başkanlığa aday olamayacak. Mustafa Cengiz aleyhinde çıkan ibra kararıyla birlikte, Adnan Polat'tan sonra ibra edilmeyen ikinci Galatasaray başkanı oldu.

Fatih Terim istifa edecek mi?

Genel Kurul öncesi TRT SPOR canlı yayınına katılan Mustafa Cengiz, Fatih Terim ile sözleşme konusunda anlaşma sağladıklarını belirtmiş ve Mustafa Cengiz, “Devre arasında hocamızla sözleşme yapacaktık, fırsat bulamadık. Şimdi yapalım desek bunu Genel Kurul’da oy almak için yapıyoruz diye değerlendirirler dedik, yapmadık. Genel Kurul’dan sonra hocamızla bir imza töreni gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullanmıştı. Mustafa Cengiz'in 30 gün içerisinde yönetimi olağanüstü toplayarak bir seçim kararı alması gerekirken Fatih Terim'in takınacağı tavır merak ediliyor.

Nezaketen istifa etmişti

Dursun Özbek döneminde 4. kez Galatasaray'ın başına geçen Fatih Terim, Mustafa Cengiz'in göreve gelmesiyle yeni yönetime jest yapmış ve nezaketen istifa etmişti. Fatih Terim'in nezaketen kendisine istifa teklifinde bulunduğunu söyleyen Mustafa Cengiz, "Fatih Terim bana nezaketen istifa teklifinde bulundu ama kabul etmedim. Fatih Terim ismini ilk ben dile getirdim. Hocamız ile devam edeceğiz." şeklinde konuşmuştu.

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