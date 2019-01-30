Fatih Terim istemese de yönetim Remy transferini bitirmek istiyor

Galatasaray’da teknik heyetin hazırladığı golcü listesine rağmen, Sarı-Kırmızılı yönetimin Loic Remy’yle de bir görüşme yaptığı öğrenildi. Terim, Lille forması giyen 32 yaşındaki santrforun transferine sıcak bakmıyor. Yönetim ise oyuncunun düşük maliyeti nedeniyle işi bitirmek istiyor.

Remy’nin, son gün, son dakikaya kadar imzaya hazır olduğu, Fatih hocanın onay vermesi durumunda Galatasaray’a imza atacağı belirtildi.

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