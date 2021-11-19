Fatih Terim istedi Galatasaray Valmir Veliu için harekete geçti

Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Beşiktaş , Valmir Veliu'ya talip oldu. Teknik direktör Fatih Terim transferle ilgili yönetime 'elinizi çabuk tutun' talimatı verirken tecrübeli antrenörün Kosovalı genç yetenekten Kerem Aktürkoğlu etkisi bekliyor. Öte yandan Sergen Yalçın da Cyle Larin'in olası ayrılığına karşın Ahmet Nur Çebi'ye Valmir Veliu'nun ismini verdi. Fatih Terim ve Sergen Yalçın arasındaki Valmir Veliu savaşından kimin galip çıkacağı merak konusu.

BEŞİKTAŞ SCOUTLARININ MARKAJINDA

Kosova U21 takımıyla 7 maça çıktıktan sonra 54 yaşındaki teknik adam Primoz Gliha tarafından A Milli Takıma dahil edilen Veliu'nin kendi kulübü Llapi'de 14 maçta 5 gol 3 asist yapması Süper Lig devlerinin de dikkatini çekerken, 21 yaşındaki futbolcuyu Beşiktaş'ın scoutlarının markaj altına aldığı bildirildi.

G.Fürth, Schalke ve Freiburg'un göz hapsine aldığı Valmir Veliu için elini çabuk tutmak isteyen siyah beyazlılar oyuncunun menajeri Rahman Kıçe'yle temasa geçerken, Arda Turan'ı teknik heyete katmak isteyen Fatih Terim'in de Veliu alternatifini değerlendirdiği ifade edildi.

FATİH TERİM'DEN YÖNETİME: ELİNİZİ ÇABUK TUTUN

Hem Galatasaray'da hem de milli takımda oynadığı futbolla Fransız ekiplerini peşinden koşturan Kerem Aktürkoğlu'nu astronomik bonservis ücretiyle satmaya hazırlanan Galatasaray'ın Valmir Veliu ile yeni bir yıldız yaratma peşinde olduğu aktarılırken, oyuncunun hızından ve yeteneklerinden çok etkilenen Terim'in yönetime 'elinizi çabuk tutun' bilgisini ilettiği vurgulandı.

"KOSOVA'NIN EN İYİSİ"

Topla dripling konusunda 'ülkesinin en iyisi' yakıştırmaları alan Veliu, İsviçre ile oynanan hazırlık maçında 34.1 km/s hızına ulaşırken, bu istatistik Meksika'da yapılan bir araştırmaya göre dünyanın en hızlı 10 futbolcusu arasına girmesine yeterli oldu. Hız anlamında Ronaldo (33,6) ve Messi'yi (32,5) kapışan süper yeteneğin ocak ayında Süper Lig'e geleceği tahmin edilirken, menajer Rahman Kıçe'nin Veliu için en doğru kararı vereceği teklifleri değerlendirmeye aldığı bilgisine ulaşıldı. (Akşam)