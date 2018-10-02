Fatih Terim: İnşallah güzel bir sonuçla döneriz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yarın akşam Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda oynanacak Porto maçı öncesi havaalanında basın mensuplarına açıklama yaptı.

02 Ekim 2018, Salı 12:09
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UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, D Grubu'nda yarın akşam karşılaşacağı Porto maçı için Portekiz’e gitti. Sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı’na gelen Galatasaray kafilesine yoğun ilgi gösterilirken, teknik direktör Fatih Terim basın mensuplarına maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Fatih Terim, "Şampiyonlar Ligi'nde her maçın zorlu geçeceği hepimizce biliniyor. İnşallah güzel bir sonuçla döneriz, hepimizin niyeti bu. Her ne kadar bu maçtan sonra 4 maç daha varsa da, her maç en iyi sonucu almak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Terim, bugün TSİ 20.30'da Estadio do Dragao Stadyumu'nda karşılaşmayla ilgili basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-kırmızılılar son antrenmanını da TSİ 21.00'de yine maçın oynanacağı statta yapacak. 

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