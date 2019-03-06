Fatih Terim: İnanmayan varsa şimdiden söylesin!

Şampiyonluk yarışına takımını yeniden ortak etmek isteyen Galatasaray’ın hocası Fatih Terim, Florya’da terapi seanslarına başladı.

Son antrenmanda oyuncularıyla bir toplantı yapan tecrübeli teknik adamın, “Kimse başını öne eğmesin. Şampiyonluğa inanmayan varsa da şimdiden söylesin. Daha önümüzde alınacak 30 puan var. Galatasaray daha önce defalarca bu gibi durumlardan mutlu sona ulaşmıştır. Yine yapabiliriz. Bizim işimiz çıkıp kazanmak. Sonucun ne olacağına ondan sonra bakarız. Ama bizim üzerimize düşeni layıkıyla yapmak gibi bir zorunluluğumuz var” ifadelerini kullandığı bildirildi.

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