Fatih Terim ilk kez sarı kart gördü

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçının 72. dakikasında sarı kart gördü. Terim, teknik adam olarak ilk kez sarı kart ile cezalandırıldı.

01 Kasım 2019, Cuma 23:49 Son Güncelleme:
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Fatih Terim ilk kez sarı kart gördü

Süper Lig’in 10. haftasında evinde Çaykur Rizespor karşılaşan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim sarı kart gördü. Müsabakanın 71. dakikasında orta sahada Talbi’nin Florin Andone’ya yaptığı müdahaleye itirazlarda bulunan Terim’e 72. dakikada karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen sarı kart çıkardı.

Deneyimli teknik adam, böylece antrenörlük kariyerinde ilk kez sarı kart gördü. FIFA’nın bu sezon yürürlüğe koyduğu kural ile artık teknik direktörler de kart görebiliyor.

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