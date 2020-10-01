Fatih Terim ilk kez ön eleme turu maçı kaybetti

Galatasaray deplasmanda oynadığı Rangers maçını 2-1 kaybetti ve UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında elendi. Böylece teknik direktör Fatih Terim'in Galatasaray'ın başında Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ön eleme turlarında kazanma serisini yitirdi

Fatih Terim daha önce 8 tane Şampiyonlar Ligi olmak üzere Avrupa Kupalarında 10 ön eleme turu maçını da galip bitirmiş, beraberlik dahi almamıştı



