Fatih Terim ilk kez ön eleme turu maçı kaybetti

Galatasaray deplasmanda oynadığı Rangers maçını 2-1 kaybetti ve UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında elendi. Böylece teknik direktör Fatih Terim'in Galatasaray'ın başında Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ön eleme turlarında kazanma serisini yitirdi

01 Ekim 2020, Perşembe 23:58 Son Güncelleme:
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Fatih Terim ilk kez ön eleme turu maçı kaybetti

Galatasaray deplasmanda oynadığı Rangers maçını 2-1 kaybetti ve UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında elendi. Böylece teknik direktör Fatih Terim'in Galatasaray'ın başında Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ön eleme turlarında kazanma serisini yitirdi

Fatih Terim daha önce 8 tane Şampiyonlar Ligi olmak üzere Avrupa Kupalarında 10 ön eleme turu maçını da galip bitirmiş, beraberlik dahi almamıştı


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