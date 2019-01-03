Fatih Terim ile Ozan Kabak arasında ne konuşuldu?

Fatih Terim - Ozan Kabak görüşmesinde yaşananlara Fanatik ulaştı. Florya'da gerçekleşen ve sonu mutlu sonla biten görüşmede, Fatih Terim ve Ozan Kabak'ın yanı sıra, genç yıldızın menajerleri de yer aldı.

Menajerler, masaya hali hazırda bekleyen 3 teklifi koydu. 3 farklı kulüpten, Ozan Kabak'ın bonservisi için 9 milyon Euro'luk teklifler gelmişti.

İngiltere, Almanya ve İtalya'dan gelen tekliflerle ilgili resmi belgeler de masaya kondu. Ardından Fatih Terim sözü aldı.

Teknik adam, Ozan'a dönerek, "Bak Ozan.. Senin, sezon sonuna kadar burada kalmanı istiyorum" dedi.

Görüşme de o anda bitti. Sonrasında Fatih Terim ve Ozan Kabak, birlikte fotoğraf çektirdi ve herkesin merakle beklediği açıklama yapıldı.

Metin Karabaş / Fanatik Özel

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