Fatih Terim ile Johan Elmander buluştu

Dünya Kupası'nı takip etmek üzere bir süredir Katar'da bulunan Fatih Terim'i, eski öğrencisi Johan Elmander ziyaret etti. İsveçli futbolcuyla büyük başarılara imza atan Terim, Galatasaray 'ın başındayken onu oyuncu izleme görevine de getirerek ne kadar değer verdiğini göstermişti.





Hocasıyla eski günleri yâd eden Elmander, "Sizi görmek her zaman çok güzel Mr. Terim" notuyla buluşmadan bir fotoğraf karesi paylaştı.

Terim akşam saatlerinde ise bir döneme damga vuran dünyaca ünlü eski futbolcu Ronaldinho'yla da bir restoranda bir araya gelmiş, sohbet etmişti.

İşte Terim ve Ronaldinho...