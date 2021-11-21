Fatih Terim ile hakem Halil Umut Meler arasında tartışma!

Süper Lig 'in 13. haftasında Galatasaray , derbide Fenerbahçe 'yi konuk ediyor. İlk yarı 1-1 sona ererken mücadelenin son anlarında maçın hakemi Halil Umut Meler ile Fatih Terim arasında sert bir dialog yaşandı.

Devrenin sonlarına doğru yaşanan bir pozisyonda top taça doğru çıkacakken çizgide bulunan Fatih Terim'e çarptı. Ardından karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler ile Fatih Terim arasında hararetli bir tartışma yaşandı ve Terim sarı kart gösterdi.

Çizgiyi ihlal ettiğini söyleyen Halil Umut Meler'e Fatih Terim de 'Bir daha yaparım ne yapacaksın beni mi atacaksın!' cevabını verdi.