Fatih Terim: İki kupayı da istiyoruz

Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularına, "Başarısızlığa mazeret arayamayız. Ligde sekizde sekiz yaparsak şampiyon olma şansımız var. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmaya da yakınız. Biz iki kupayı da almak istiyoruz" dedi.
(Sabah)
Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularına, "Başarısızlığa mazeret arayamayız. Ligde sekizde sekiz yaparsak şampiyon olma şansımız var. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmaya da yakınız. Biz iki kupayı da almak istiyoruz" dedi.
(Sabah)
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