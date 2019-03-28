Fatih Terim: İki kupayı da istiyoruz

Galatasaray'ın yönetim katında yaşadığı kaosun futbolcuların kafasında soru işareti yaratmaması adına teknik direktör Fatih Terim Florya'da talebeleriyle kısa bir konuşmaya imza attı.

28 Mart 2019, Perşembe 08:52
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Fatih Terim: İki kupayı da istiyoruz

Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularına, "Başarısızlığa mazeret arayamayız. Ligde sekizde sekiz yaparsak şampiyon olma şansımız var. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmaya da yakınız. Biz iki kupayı da almak istiyoruz" dedi.

(Sabah)

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